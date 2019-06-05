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Аваков озвучил важное решение по своей отставке

среда, 05 июня 2019, 13:44
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Министр внутренних дел Арсен Аваков не собирается уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего Кирилла Твялова в Переяслав-Хмельницком, под Киевом.

Об этом он сказал после заседания Кабинета министров в среду, 5 июня, отвечая на вопрос журналистов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", – сказал министр МВД.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком, Киевской области, пятилетний Кирилл Тлявов получил огнестрельную травму головы, которая оказалась смертельной. В убийстве обвиняют двоих сотрудников местной полиции.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет.

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