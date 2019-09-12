Бунт неминуем: в сеть попала интересная переписка "слуг народа" в Раде, фото

В сети нашли объяснение тому, зачем депутаты от фракции "Слуга народа" занимались "кнопкодавством" во время голосования в парламенте.

Как пишет в Facebook журналист Татьяна Николаенко, за тем, находятся ли депутаты от президентской фракции на месте, идет жесткая слежка.

"Депутатов достаточно тщательно контролируют и требуют объяснить отсутствие или не голосование. После двух дней поисков нашли материальные доказательства. Вот нардеп Семинский пишет объяснение, стыдливо прикрывшись листиком от журналистов, а вот Юзик контролирует своего нардепа", - написала она.

Также Николаенко опубликовала фотографии с перепиской нардепов от "Слуги народа".

В свою очередь в сети уже прокомментировали данную информацию.

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