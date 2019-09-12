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Начинаются преследования: Супрун выступила с громким заявлением в адрес новой власти

четверг, 12 сентября 2019, 23:04
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Бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о своем отношении к новой власти в Украине.

В интервью изданию LB.ua она отметила, что руководство страны пытается возбудить против нее и ее команды уголовные производства.

"Мне уже сказали друзья из правоохранительных органов, что им дано указание найти на меня и на моих заместителей нечто такое, что позволит возбудить против нас уголовные дела. И сейчас они ждут встречи Трампа с Зеленским, а после того начнут дело против меня", - сказала Супрун.

По словам экс-министра, вскоре в Минздраве будет проведен аудит.

"Это будет аудит именно того периода, который я была в министерстве - с 29 июля 2016 по 29 августа 2019 года. Хотя за эти три года Счетная палата уже провела 15 аудитов, из них три были проверками международных закупок. Для сравнения, за два года, когда министром была Богатырева, МОЗ проверяли только 5 раз, государственные закупки - ни разу", - добавила она.

По ее словам, указание поступило конкретно из Офиса президента.

"Но думаю, что это уже такой мем, во всех случаях говорить об Офисе президента, и не всегда оно так", - добавила Супрун.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Супрун рассказала о том, как впервые встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

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