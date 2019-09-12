Скандал с "зелеными человечками" и кнопкодавством в Раде показали забавным комиксом

В сети не утихают страсти вокруг народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, которой запретили принимать участие в пяти заседаниях Верховной Рады за ее высказывания о "зеленых человечках".

Комикс на эту тему 12 сентября опубликовал паблик "Баба і Кіт".

Суть комикса в том, что в "Слуге народа" решили закрыть глаза на "кнопкодавство" со стороны своих депутатов и решили наказать Геращенко за ее высказывание.

Напомним, что решение о наказании Геращенко приняли в регламентном комитете Верховной Рады.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Раде разгорелся скандал с участием народного депутата Ирины Геращенко, которую вызвали "на ковер" из-за резких высказываний в сторону депутатов от "Слуги народа".