Глава МИД Украины объяснил план Зеленского по России

Президент Украины Владимир Зеленский хочет использовать оттепель в отношениях с Россией для установления мира на Донбассе.

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко.

Он отметил, что порядок в стране может быть наведен только если мир наступит на Донбассе.

"Мы ищем компромисс, как восстановить мир, но это не входит в интересы России", - сказал он.

При этом министр отметил, что Россия, учитывая "определенное потепление (в отношениях с Украиной) и оттепель", может быть готова к компромиссам.

"И Зеленский пытается это использовать", - утверждает Пристайко.

Он также отметил, что Украина намерена в ближайшее время вернуть всех украинских пленных, которые удерживаются в России.

"Параллельная работа уже происходит, по освобождению всех на всех. Это предполагает что мы знаем списки, соглашаемся на эти списки. Мы планируем в ближайшее время наших ребят вернуть", - сказал Пристайко.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы бурно обсудили заявление Зеленского про "формулу Штайнмайера".