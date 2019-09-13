Хороший дуэт, пора на Евровидение: сети повеселил ролик с певцом Трампом и пианистом Путиным

В сети активно обсуждается видео, где президент России Владимир Путин играет на рояле, а президент США Дональд Трамп поет популярную песню Shawn Mendes & Camila Cabello - Senorita. Кто смонтировал этот ролик - неизвестно. Но само видео главы России старое. Оно было снято 2 года назад в резиденции председателя КНР Си Цзиньпина.

Многие пишут, что исполнение хита президентами России и США им понравилось даже больше оригинала.

Некоторые говорят, что лучше бы они действительно играли и пели, нежели воевали и боролись за власть и богатство. Большинство просто посмеялись с ролика.

Ране

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети продолжают обсуждать намерения президента США Дональда Трампа вернуть Россию к формату "Большой восьмерки".