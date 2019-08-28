Украинский карикатурист изобразил Путина и Трампа в необычных ролях

В сети продолжают обсуждать намерения президента США Дональда Трампа вернуть Россию к формату "Большой восьмерки".

Украинский карикатурист Андрей Петренко опубликовал в социальных сетях карикатуру на эту тему.

Он изобразил Трампа и президента РФ Владимира Путина в роли героев известной картины Рембрандта "Возвращение блудного сына", которая была написана по мотивам притчи из "Нового завета". Это самая масштабная работа известного художника на религиозную тему. Суть самой притчи заключается в возвращении сына к отцу, который его простил.

Интересно, что на карикатуре украинского художника Путин изображен с улыбкой на лице.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Трамп заявил, что "безусловно, пригласил бы" главу России Владимира Путина на следующий саммит G7 в 2020 году.