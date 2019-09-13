Коломойский жестоко потроллил Гонтареву из-за ДТП в Лондоне

Бизнесмен Игорь Коломойский с иронией прокомментировал заявление экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой о том, что она получала угрозы с его стороны.

В кулуарах форума YES он напомнил одну фразу Гонтаревой.

"Помните, она говорила, что я ей что-то там угрожал, самолет прислать. Так я хочу уточнить, что обещал прислать самолет, а не автомобиль", - сказал он.

Напомним, что в августе Гонтареву в Лондоне сбила машина. Она утверждает, что наезд был совершен на пешеходном переходе и у нее переломы костей стопы. Также в одном из интервью экс-глава НБУ говорила, что она едва ли не "главный враг Коломойского" и он "не скрывал это во всех публичных интервью".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Гонтарева заявила, что в ее квартире в Киеве проводятся обыски.