Коломойский смело высказался об украинских выборах у боевиков на Донбассе

Украинский олигарх Игорь Коломойский поддерживает идею проведения местных выборов на оккупированных территориях на Донбассе.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах форума YES.

"Я считаю, что не надо бояться (выборов). Более того, если там присутствуют "зеленые человечки" или иностранные войска, это не мешает нам проводить свои выборы", - сказал бизнесмен.

Так же он прогнозирует, что партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сможет выиграть на этих территориях.

"Думаю, там Зеленский получит 80% (поддержки)", - добавил Коломойский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-премьер-министр Владимир Гройсман еще не принял решение об участии в местных выборах, которые запланированы на 2020 год.