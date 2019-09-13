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Украина хочет провести местные выборы даже у боевиков на Донбассе: в сети поставили условие

пятница, 13 сентября 2019, 16:39
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Команда президента Украины намерена провести местные выборы по всей территории страны, включая оккупированную часть Донбасса.

Об этом 13 сентября заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал он.

В ответ на это политолог Евгений Магда предложил назначить Пристайко, Владимира Зеленского и Андрея Богдана наблюдателями в оккупированных городах Донбасса.

Под его постом уже начали писать гневные комментарии.

Также ситуацию прокомментировала бывший нардеп Виктория Сюмар. Она сказала, что такие действия будут означать легализацию боевиков, создание "серой зоны" на Донбассе и даже потерю безвизового режима с ЕС.

Кроме того, на предложение отреагировал журналист Антон Павлушко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-премьер-министр Владимир Гройсман еще не принял решение об участии в местных выборах, которые запланированы на 2020 год.

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