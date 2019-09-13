Опубликовано забавное фото встречи Вакарчука и Богдана на YES

Журналист Соня Кошкина обратила внимание на необычное поведение народного депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука, который посетил форум YES 13 сентября.

Снимок она опубликовала на своем Telegram-канале.

"В зал, где ужин, прошел очень быстрым шагом - не хочет общаться со СМИ под запись. В принципе, его можно понять. Коротко поговорили офф-рекордз", - описала она действия Вакарчука.

По ее словам, глава офиса президента Украины Андрей Богдан хотел поздороваться с Вакарчуком, но тот неохотно потянул ему руку.

"Вакарчук сдержан. Мягко говоря. Рукопожатие красноречивее слов", - написала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что партия Святослава Вакарчука "Голос" отказалась предоставить своих кандидатов на должность заместителя спикера Верховной Рады Украины.