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Опубликовано забавное фото встречи Вакарчука и Богдана на YES

пятница, 13 сентября 2019, 22:13
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Журналист Соня Кошкина обратила внимание на необычное поведение народного депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука, который посетил форум YES 13 сентября.

Снимок она опубликовала на своем Telegram-канале.

"В зал, где ужин, прошел очень быстрым шагом - не хочет общаться со СМИ под запись. В принципе, его можно понять. Коротко поговорили офф-рекордз", - описала она действия Вакарчука.

По ее словам, глава офиса президента Украины Андрей Богдан хотел поздороваться с Вакарчуком, но тот неохотно потянул ему руку.

"Вакарчук сдержан. Мягко говоря. Рукопожатие красноречивее слов", - написала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что партия Святослава Вакарчука "Голос" отказалась предоставить своих кандидатов на должность заместителя спикера Верховной Рады Украины.

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