Как "слуги" Зеленского подминают под себя ЦИК: стали известны интересные детали

11 сентября состоялось заседание комитета Верховной Рады, где поддержали представление президента Украины Владимира Зеленского и в ближайшее время планируется увольнение членов ЦИК, что будет выгодно партии "Слуга народа".

Об этом сообщает "Апостроф".

Однако такое решение не все считают правильным, например, глава правления "Общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская. Она полагает, что представление президента не достаточно обосновано и не позволяет называть нарушения ЦИК грубыми и системными.

"Сейчас появилась правовая и практическая возможность иметь независимый орган, на который не будет влиять ни одна группа в парламенте. ЦИК может быть политически нейтральным органом. В то же время, аргументы большинства сегодня, прежде всего "Слуги народа", заключаются в том, что есть новая политическая реальность и под нее нужно сконструировать Центральную избирательную комиссию", - пояснила она журналистам.

Айвазовская отметила, что большинство в комиссии получит "Слуга народа". И это главный минус законодательства о квотном распределении членства в ЦИК.

Тем временем в "Слуге народа" соглашаются с этим. Источник во фракции заявил, что существует готовность изменить закон, но возможно это уже будет после увольнения членов ЦИК. Вопрос, почему же этого не сделали до постановления президента, остается открытым. Пока они хотят поставить своих людей везде, где это возможно. ЦИК им нужен на местных выборах, хотя многие эксперты утверждают, что комиссия на местных выборах вряд ли в чем-то окажется полезной.

"Сейчас в "Слуге народа" хотят принять закон, согласно которому партия сможет забирать мандат у своих же депутатов по своему же решению. И не только у списочников, но и у мажоритарщиков. И в таких случаях ЦИК могут использовать", - рассказал народный депутат VIII созыва Александр Черненко.

Во власти на подобные комментарии реагируют с юмором. "Нужно уметь пользоваться ЦИК", - с улыбкой ответил один из руководителей "Слуги народа".

Сейчас во фракции активно собирают голоса под увольнение действующего состава ЦИК. По закону необходимо 300 голосов, поэтому возможностей одной фракции "Слуги народа" не хватит. С набором голосов пока все сложно. Источники "Апострофа" рассказывают, что в "Европейской солидарности" и "Голосе" не хотят давать голоса, считая решение президента незаконным. Хотя представителям каждой из этих фракций в новом составе ЦИК обещают дать по 1 месту.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Новый блицкриг Зеленского: почему власть хочет распустить ЦИК".