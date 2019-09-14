Зеленский анонсировал новый закон о статусе ветеранов войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке законопроекта о статусе ветеранов боевых действий и добровольцев, участвовавших в войне на Донбассе.

Об этом он заявил во время открытия национальных "Игр Непокоренных".

Он отметил, что задачей государства является ценить каждого из ветеранов, знать каждого в лицо и понимать их потребности.

"Для этого нужен системный подход, который будет основан в новом законе о статусе ветеранов. Законопроект, который разрабатывало Министерство ветеранов совместно с ветеранами, скоро появится в парламенте. Мне обещала госпожа министр, что за неделю он уже будет готов", - заверил гарант.

По его словам, законопроект, в частности, будет содержать механизм определения статуса участника боевых действий и статуса добровольцев.

Подробнее о том, как партия власти хочет изменить режим работы Верховной Рады, читайте в материале "Апострофа": Штамповать законы: как "Слуги народа" вводят "крепостное право" в Раде.