Что-то пошло не так: в кабинете украинских силовиков заметили необычное фото Зеленского

Под Полтавой (Лубны) в одном из отделений полиции заметили странное фото президента Украины Владимира Зеленского.

Его на своей странице в Facebook опубликовала Оксана Поддубная.

"В Подольском отделении полиции фотка президента из сериала. У меня все", - подписала фото она.

И действительно, если присмотреться, то можно понять, что фото Зеленского с указанием его теперешней должности – это кадр из фильма "Слуга народа".

"Мо, это троллинг такой?" – попробовали найти объяснение ляпу силовиков в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети взорвали фото красочной банкноты с портретом президента Владимира Зеленского.

Также президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан прибыли в город Днепр, где прогулялись и выпили пива.