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По пивку: появились забавные фото и видео Зеленского и Богдана в Днепре

суббота, 14 сентября 2019, 16:42
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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан прибыли в город Днепр, где прогулялись и выпили пива.

Об этом сообщает издание "Информатор".

В сети появились фото и видео как политики решили погулять. Зеленский, Богдан и мэр Днепра Борис Филатов выпили пива на Фестивальном причале в городе.

На записи видно, как они пьют алкогольный напиток из пластиковых стаканов (хотя достоверно неизвестно, возможно пиво было безалкогольным).

Как сообщал "Апостроф", ранее во время официального визита в Днепр президент Украины Владимир Зеленский заключил интересное пари с местным городским головой Борисом Филатовым. Выполнение спора они договорились проверить во время следующей поездки Зеленского в Днепр.

Также в пятницу, 13 сентября, в городском совете Днепра сотрудники прокуратуры и СБУ провели обыски, что связано со спором президента Владимира Зеленского и мэра Бориса Филатова о новом мосте.

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