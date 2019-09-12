Зеленский с голограммой: сети взорвали фото красочной банкноты с портретом президента

В сети показали фото стогривневой банкноты с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую тут же оценили украинцы саркастическими комментариями.

Соответствующие фото опубликовала Ника Габелая в Facebook.

"Вот такую ЗЕсоточку мне презентовали!! Она с голографическим рисунком - подсолнух в центре. А сделана она из тонкого пластика, из которого производятся денежные банкноты в Австралии. Вот так!" – написала она.

В сети нашлись достаточно желающих, чтобы такая денежная банкнота вошла в обиход.

"Фантомас? Или мультиперсонаж из зеленых - Шрек!? Чого только "умная" голова не придумает? Не рано ли хороните и увековечивание? Побойтесь Бога!?", "Ну при условии, что все пойдет дальше так как и началось. И то, не ранее чем через 50 лет", "Рано еще!!!" – пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какие банкноты подделывают в Украине чаще всего.