Почувствовал себя Трюдо: сеть озадачило странное фото нардепа в Раде

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий удивил странным поведением в Верховной Раде, когда ходил по парламенту в одних носках.

Соответствующие фото опубликованы в Facebook-аккаунте "Выбори 2019".

"Нардеп Слуги народа Алексей Жмеренецкий сегодня (13 сентября, - прим. ред.) ходил по Раде в одних носках. Он заявил, что чувствует себя "украинским Трюдо". Как вам такой эпатаж от молодого депутата?" – задаются вопросом в подписи к снимкам.

В сети с энтузиазмом комментируют фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший народный депутат Надежда Савченко отметилась странной выходкой в Раде.

Также сеть повеселило интересное фото из Рады, на котором одна из представительниц партии "Слуги народа" пришла в Верховную Раду в странном наряде.