RU  UA  EN

воскресенье, 15 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 сентября

12:09
"Укрзализныця" похвасталась новыми вагонами, но в сети нашли "зраду": фото
11:51
В Киеве пьяный водитель устроил гонки с полицией: опубликованы фото
11:45
Где смотреть онлайн Лион - Зенит: расписание трансляций
11:35
Остался один день бабьего лета: синоптики дали интересный прогноз на начало недели
11:20
В России устроили истерику из-за судна США в Черном море: что происходит, карта
10:45
Разведчик с позывным "Тритон" раскрыл новые детали операции по вывозу Цемаха с Донбасса
10:43
Вечная поза: всю мощь российской армии показали одним фото
10:19
Получит ли Украина новый кредит от МВФ: стали известны детали переговоров
10:03
Почувствовал себя Трюдо: сеть озадачило странное фото нардепа в Раде
09:59
Почти необитаемый остров: появились интересные фото пляжей в Крыму
09:32
В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом: первые подробности и фото
09:31
Где смотреть онлайн Динамо - Десна: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Почувствовал себя Трюдо: сеть озадачило странное фото нардепа в Раде

воскресенье, 15 сентября 2019, 10:03
переглянути новину українською

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий удивил странным поведением в Верховной Раде, когда ходил по парламенту в одних носках.

Соответствующие фото опубликованы в Facebook-аккаунте "Выбори 2019".

"Нардеп Слуги народа Алексей Жмеренецкий сегодня (13 сентября, - прим. ред.) ходил по Раде в одних носках. Он заявил, что чувствует себя "украинским Трюдо". Как вам такой эпатаж от молодого депутата?" – задаются вопросом в подписи к снимкам.

В сети с энтузиазмом комментируют фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший народный депутат Надежда Савченко отметилась странной выходкой в Раде.

Также сеть повеселило интересное фото из Рады, на котором одна из представительниц партии "Слуги народа" пришла в Верховную Раду в странном наряде.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вернуть Крым, перезагрузить олигархов: главные тезисы Зеленского на Ялтинском форуме

Россия предлагает Украине условия, на которые мы никогда не пойдем - Леонид Кучма

Новый блицкриг Зеленского: почему власть хочет распустить ЦИК

Штамповать законы: как "Слуги народа" вводят "крепостное право" в Раде

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: