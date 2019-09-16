Мы травмированы шоуменами: в Европе заявили о недопонимании Зеленского

Политикам стран ЕС довольно сложно понять, что из себя представляет новый президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский.

В частности, отвечая на вопрос о том, видят ли в Европе, что новый глава Украины может все-таки закончить войну на Донбассе, Лагодинский ответил, что "Европа еще не поняла Зеленского".

"И я не знаю, поняла ли его Украина", - добавил он.

Он объяснил, что странам ЕС "трудно понять Зеленского с расстояния", но они должны сохранять солидарность с Украиной.

"Я считаю, что мировое сообщество должно дать шанс этому президенту показать себя, потому что 70% народной поддержки - это не просто так. Значит, при Порошенко что-то было не доработано", - отмечает евродепутат.

Он также подчеркнул, что Европа "травмирована политическими шоуменами: Трампом, Италией (партия "Пять звезд")".

"Поэтому европейцам, которые не совсем понимают ситуацию в Украине и менталитета украинцев, очень трудно понять, что это за человек. Плюс, изменения проходят с такой скоростью, что мне, как заместителю председателя правового комитета и конституционному адвокату, довольно трудно понять некоторые шаги", - говорит Лагодинский.

Политик считает, что Европа в ситуации с Зеленским заняла выжидательную позицию и смотрит как его деятельность отразится на Украине.

"Ясно одно, Европа не будет приветствовать какой-то поворот в авторитарную плоскость, но мы надеемся, что этого не произойдет", - отметил евродепутат.

Подробности читайте в материале "Апострофа": Европе нужно спасти себя, а потом думать об Украине - немецкий политик.