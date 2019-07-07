Объединение России и Беларуси: названа дата исторической встречи

В России на острове Валаам могут пройти закрытые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко: речь может пойти о развитии так называемого Союзного государства.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Znak.com.

Предполагается, что встреча пройдет 11 июля.

"К этой дате монахов на острове просят подготовиться к визиту первых лиц", — рассказал один из собеседников. Также он добавил, что, вероятно, речь пойдет о развитии Союзного государства.

Перед посещением острова Валаам Владимир Путин может заехать в монастырь на Коневце, который 7 июля после реставрации освятил патриарх Кирилл. Финансирование работ монастырского комплекса осуществляла компания "Роснефть".

Ранее СМИ сообщали о том, что встреча Лукашенко и Путина должна состояться также 18 июля. Ее на мероприятии в Кремле в начале июля анонсировал российский президент. По словам Путина, Россия настроена на развитие интеграционных связей с белорусскими партнерами, о чем и должна идти речь на встрече.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на территорию Беларуси прибыли подразделения, вооружения и военная техника Западного военного округа ВС РФ, по официальной информации – для участия в параде 3 июля в Минске.