Объединение России и Беларуси: стало известно о важном шаге США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что, по его мнению, беларусы хотят независимости.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Встреча американского чиновника и лидера Белоруси прошла в Минске и продлилась 2,5 часа. Во время нее политикам задавали вопросы, одним из которых был об угрозах независимости Беларуси в свете интеграции с Россией.

"Самое главное, чего хотят люди Беларуси: я думаю, что они хотят независимости", - ответил Болтон.

Он также назвал встречу "очень важной", хотя они с Лукашенко "и не дошли до каких-то конкретных решений".

"Есть существенные сложности в двусторонних отношениях между Беларусью и США, в том числе в вопросах прав человека, нераспространения оружия, которые нужно обсудить. Вторая тема - это новая геополитическая реальность в регионе, с которой мы должны считаться, работать вместе. Очень рад, что у нас была такая возможность для разговора. Мы пока не решили эти вопросы, но без таких разговоров их решения невозможно", - сказал Болтон.

По его словам, вопрос восстановления дипломатических отношений между США и Беларусью на уровне послов не обсуждался во время встречи с Лукашенко.

"Как я уже сказал ранее, у нас есть непростые вопросы в двусторонних отношениях. Нам нужно увидеть прогресс по этим вопросам, и тогда будут решаться другие. Задачей моего приезда не было отвечать на отдельные вопросы типа этого. Думаю, что речь была интересна", - отметил Болтон.

В начале встречи с Александром Лукашенко Болтон подчеркнул, что для американской стороны важны "вопросы прав человека, нераспространения оружия". Глава Беларуси назвал визит историческим и предложил "по-дружески" обсудить все вопросы отношений между Беларусью и США.

Как пишут в Telegram-канале "Незыгарь", Болтон пообещал Лукашенко, что США не допустят слияния Беларуси с Россией. Лукашенко был растроган.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на территорию Беларуси прибыли подразделения, вооружения и военная техника Западного военного округа ВС РФ, по официальной информации – для участия в параде 3 июля в Минске.