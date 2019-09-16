RU  UA  EN

понедельник, 16 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 сентября

15:30
Появилась жесткая фотожаба на заявление Богдана о нардепах от "Слуги народа"
15:30
Азовское море внезапно стало черным: опубликовано видео
15:30
Солистка "ВИА Гры" снялась обнаженной для мужского глянца: фото
15:05
Шахтер - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
14:58
​Сумасшедшие и психически больные: Богдан удивил сеть признанием о нардепах от "Слуги народа"
14:42
В Днепре водитель выгнал из маршрутки школьницу из-за "неправильных" льгот: фото
14:40
Умер актер сериалов "Беверли-Хиллз" и "Баффи": названа причина
14:29
ПСЖ - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
14:27
Расстреляли в собственной квартире: в сети рассказали об убийстве в Мариуполе боевика ДНР, фото
14:24
Ким Кардашьян рассказала о депрессии в связи с неизлечимой болезнью
14:15
На сайте Верховной Рады появился проект бюджета на 2020 год: документ
14:05
Заборы, мусор и пустые пляжи: в сети на фото показали, до чего оккупанты довели Крым
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Сумасшедшие и психически больные: Богдан удивил сеть признанием о нардепах от "Слуги народа"

понедельник, 16 сентября 2019, 14:58
переглянути новину українською

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью, как формировался список фракции "Слуга народа", и заметил, что среди народных депутатов есть не только свадебные фотографы, но и сумасшедшие.

Об этом сообщает BBC Украина.

Андрей Богдан объяснил, что часть будущих депутатов нашли в интернете.

"Часть людей пришла реально с Фейсбука, как Лиза Богуцкая, часть людей мы в интернете искали: кто популярен по этому округу - мы ему звонили и спрашивали:" Идешь к нам? Завтра надо отнести документы ". Есть и такие люди. Кого-то давали областные штабы, есть журналисты, которых нам рекомендовал наш пресс-центр, есть люди от BRDO, которых привел Алексей Гончарук, которых мы в жизни никогда не видели", - сказал он.

Кроме того, Богдан отметил, что это единый список, который формировался "без копейки денег", но там разные люди, в частности, свадебный фотограф или даже продавец фруктов.

"Это единственный список, который сформировался без копейки денег. Никогда ни одна партия в Украине не формировала такой список. Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы - это формировать из них команду ", - добавил руководитель Офиса президента.

В добавок, он заявил, что среди парламентариев есть даже сумасшедшие люди.

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, каким должен быть психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что же мы можем с этим сделать ", - резюмировал Богдан.

Люди в сети бурно отреагировали на заявление Андрея Богдана.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заинтриговал заявлением о своих планах на место мэра Киева.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вернуть Крым, перезагрузить олигархов: главные тезисы Зеленского на Ялтинском форуме

Россия предлагает Украине условия, на которые мы никогда не пойдем - Леонид Кучма

Новый блицкриг Зеленского: почему власть хочет распустить ЦИК

Штамповать законы: как "Слуги народа" вводят "крепостное право" в Раде

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: