​Сумасшедшие и психически больные: Богдан удивил сеть признанием о нардепах от "Слуги народа"

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан рассказал в интервью, как формировался список фракции "Слуга народа", и заметил, что среди народных депутатов есть не только свадебные фотографы, но и сумасшедшие.

Об этом сообщает BBC Украина.

Андрей Богдан объяснил, что часть будущих депутатов нашли в интернете.

"Часть людей пришла реально с Фейсбука, как Лиза Богуцкая, часть людей мы в интернете искали: кто популярен по этому округу - мы ему звонили и спрашивали:" Идешь к нам? Завтра надо отнести документы ". Есть и такие люди. Кого-то давали областные штабы, есть журналисты, которых нам рекомендовал наш пресс-центр, есть люди от BRDO, которых привел Алексей Гончарук, которых мы в жизни никогда не видели", - сказал он.

Кроме того, Богдан отметил, что это единый список, который формировался "без копейки денег", но там разные люди, в частности, свадебный фотограф или даже продавец фруктов.

"Это единственный список, который сформировался без копейки денег. Никогда ни одна партия в Украине не формировала такой список. Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы - это формировать из них команду ", - добавил руководитель Офиса президента.

В добавок, он заявил, что среди парламентариев есть даже сумасшедшие люди.

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, каким должен быть психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что же мы можем с этим сделать ", - резюмировал Богдан.

Люди в сети бурно отреагировали на заявление Андрея Богдана.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заинтриговал заявлением о своих планах на место мэра Киева.