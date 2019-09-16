Готов баллотироваться? Богдан сделал неожиданное заявление о должности мэра Киева

Глава Офиса президента Андрей Богдан заинтриговал заявлением о своих планах на место мэра Киева.

О них он рассказал в интервью ВВС.

"Кандидатур много. Может, я даже пойду. Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным", - сказал он.

На вопрос журналиста, что именно он имеет ввиду, и чем именно "серьезным" планирует заняться, Богдан ответил следующее: "Например, выборы мэра. Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет?" – загадочно ответил глава Офиса.

Подробнее о возможной смене власти в Киеве, читайте в материале "Апострофа": Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице.