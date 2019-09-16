Угрожали и даже избили: Супрун рассказала о преследованиях ее семьи

Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об угрозах физической расправы и избиении ее супруга во время скандала с увольнением ректоров Одесского медуниверситета и Национального медицинского университета имени Александра Богомольца.

Об этом она рассказала в интервью Украинской правде.

Когда мы начали эту историю, поймали очень много негатива и атак. Не только коммуникационных, но и физических. На заседании Кабмина после того, как Екатерина Амосова (екс-ректор НМУ – прим. ред.) освободили, я, три министра и премьер получили смс-ки с угрозами из-за того, что не вернули ее на должность. Мой муж получал такие смс-ки. На нас напала группа людей, моего мужа физически избили. Два раза с нами такое было. Нам хотели дать охрану, но это ограничивает нас, поэтому мы говорили: "Нет". Это их (коррупционеров – прим. ред.) цель – запугать", - рассказала она.

Также Супрун рассказала, как отреагировали в СБУ на нападения и угрозы.

"Да. Когда мы пошли в СБУ и об этом рассказали, нам сказали, что это люди мужчины Амосовой и в СБУ уже знают, как они работают. Что банде молодых людей доплачивают за то, что они так ходят и на кого-то "случайно" нападают", - поделилась бывший министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее Супрун рассказала забавный эпизод о первой встрече с Зеленским.