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Мендель рассказала о любовной драме из-за работы у Зеленского

среда, 18 сентября 2019, 08:21
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала журналистам о личной жизни и о том, занято ли ее сердце.

В интервью изданию "Йод" она отметила, что совсем недавно она была в отношениях.

"Так произошло, потому что график пресс-секретаря совершенно не вписывался в представления этого мужчины о том, какими должны быть отношения. Например, что ты просыпаешься, завтракаешь или идешь на какой-то круасанчик, и имеешь какие-то полноценные выходные, что можешь уделить человеку целый день. На моей работе такого не может быть", - сказала она.

По ее словам, иногда ей нужно работать и в два часа ночи. Также у нее могут быть недели без выходных.

"Мне нравится эта работа: я вижу, что имею энергию ее выполнять и мне нравится работа с информацией. Я понимаю, что все-таки информация может нести в себе много того, что меняет общество и меняет подход к президентству, меняет имидж президента, мой и Офиса в целом.

Но в паре было много обид, мы какое-то время старались быть вместе, но не выдержали. Мы встречались год", - добавила Мендель.

Пресс-секретарь главы государства считает себя достаточно самостоятельным человеком.

"И, конечно, я пропадаю на работе. Поэтому от партнера мне не нужно материальное обеспечение или очень много времени проводить вместе. И если муж потребует от меня измениться, то нам ничего не светит", - сказала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Мендель заблокировала в Twitter канадского политического эксперта, аналитика правительства провинции Онтарио Ариану Гиц.

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