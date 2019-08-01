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Следующий шаг - черные списки: спикер Зеленского влипла в скандал

четверг, 01 августа 2019, 13:38
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Спикер президента Украины Юлия Мендель заблокировала в Twitter канадского политического эксперта, аналитика правительства провинции Онтарио Ариану Гиц.

Об этом эксперт сообщила на своей странице в Facebook.

Я заблокирована за то, что критиковала Зеленского, его связи с олигархами и Януковичем, а также за его политический выбор, который навредит Украине", - написала она.

"Так работают в Офисе Президента. Блокируют экспертов за критику Владимира Зеленского (ну а за что же еще? Сложно представить, что в Арианы и Юлии оказались похожи платья и это стало поводом для обиды, хотя все может быть). Что дальше? Добавлять журналистов в "черный список" на телефоне? Зеленский начнет удалять из друзей и подписчиков. Ну блин!", - отметил в соцсети один из комментаторов.

Ранее соцсети возмутило высказывание Мендель про украинских военных.

Как сообщал "Апостроф", в ходе визита Зеленского в Черкассы 31 июля возник скандал - охрана пропускала людей на встречу с главой государства только по закрытым спискам.

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