Адвокат раскрыл хитрость Путина с новым обменом пленными с Украиной

Даже если президент России Владимир Путин отдаст Украине тех 113 человек, которых Киев внес в список на обмен, ему ничто не помешает задержать на следующий день еще больше украинцев и крымских татар.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил адвокат освобожденных из плена РФ украинских моряков Николай Полозов.

"Путин сейчас договорился с Зеленским и отдал 35 человек, потом отдаст 113 человек. А что ему мешает завтра набрать в том же Крыму в 10 раз больше?" – спрашивает Полозов.

Он отмечает, что даже если не брать оккупированный Крым, "сотни тысяч граждан Украины" приезжают в Россию к родственникам, на заработки и т.д.

"Можно нахватать несколько десятков человек и объявить террористами, экстремистами, диверсантами. Поэтому этот процесс, к сожалению, может быть бесконечен, и Кремль может постоянно набирать себе заложников и потом торговать ими с Украиной и Западом", - считает он.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Процесс обмена заложниками с Россией может стать бесконечным - Николай Полозов.