Жена украинского узника Кремля рассказала о жестоких пытках в российском плену

Участника Автомайдана и волонтера Владимира Якименко, который по прежнему удерживается в заключении в РФ, пытали сотрудники российских спецслужб.

Об этом сообщила жена Якименко "Громадскому радио".

Как отмечается, волонтера задержали на административной границе с оккупированным Крымом 11 июня 2017 года. С первых же дней его подвергали пыткам.

"Еще только в первые дни, как его задержали на российской таможне, три дня его пытали, выбивая признание, что он все-таки вез наркотики. Это им удалось, конечно, ведь после такой пытки никто не сможет выдержать. Ему надевали противогаз, закрывали доступ к воздуху до потери сознания, затем били по голове. Также ему неоднократно было предложено, чтобы он сотрудничал с ФСБ России, на что он не соглашался, за что его также пытали", – говорит Елена Якименко.

По ее словам, от активиста требовали раскрыть информацию о его знакомых среди военных.

"Кроме того, его пытали после суда, на этапе в колонию, где он находится сейчас. Заставляли его даже подписывать, что у него был приступ эпилепсии, поэтому он как будто упал со стула, ударился лицом о стол. Ведь надо было оправдать последствия избиения. От него требовали, чтобы он рассказывал о военных и представителей власти, которые с ним были на фотографиях в Facebook. Требовали рассказать о расположении Вооруженных сил на границе с Крымом, дать номера телефонов определенных лиц", – рассказывает жена политзаключенного.

Владимир Якименко был осужден российским судом до 15,5 лет лишения воли. Сейчас он находится в колонии города Пугачев Саратовской области.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", освобожденный узник Кремля украинец Николай Карпюк детально рассказал о том, что ему пришлось пережить в российской тюрьме.