Помилованный Зеленским бывший узник Кремля рассказал о пытках: видео

Помилованный президентом Украины политзаключенный Сергей Литвинов рассказал о пытках в российской колонии.

Об этом сообщает издание "Громадське".

"Пытали следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. Хочу сказать, что Путин - это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали, и все, что можно было. Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко", - рассказал он о своем заключении в РФ.

Также Литвинов поблагодарил Зеленского за помилование, общественность и СМИ - за поддержку.

"Я возвращаюсь домой, до Рубежного поездом, а потом брат заберет меня домой на машине. Я благодарю президента и адвоката, что я на свободе. Буду дома работать, как и раньше работал. С одеждой помог адвокат, а с билетом - начальство колонии", - заявил Литвинов.

Напомним, Литвинов был осужден в России по сфабрикованным обвинениям. Он отбывал наказание в российском Магадане. В начале 2019 года украинца перевели в колонию Харькова. А 12 июля глава государства помиловал заключенного.

Как ранее сообщал "Апостроф", обвиняемый по симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" крымскотатарский активист Раим Айвазов рассказал об издевательствах российских силовиков после его задержания на границе с аннексированным Крымом.