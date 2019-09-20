Шеф любит идиотов: экс-посол США дал Зеленскому странный совет о встрече с Трампом

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер дал необычный совет президент Украины Владимиру Зеленскому перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом.

По словам дипломата, украинский президент должен "быть льстить" Трампу во время их первой встречи. Об этом написал на своей странице в Twitter.

"Сообщается, что 25 сентября Зеленский встретится с Трампом, поэтому дам советы, как вести себя с президентом США: будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант. Не игнорируй Конгресс и остерегайтесь Руди Джулиани", - отметил он.

Дипломат отметил, что Трамп пока четко не понимает интересов США и того, что происходит между Украиной и Россией.

"Его администрация проводит разумную политику в отношении поддержки Киева, усиления НАТО и сохранения санкций против Москвы. Однако, судя по всему, мистер Трамп не инстинктивно соглашается с необходимостью собственной политики его администрации. Посмотрите на его недавнее предложение пригласить Владимира Путина присоединиться к другим лидерам G7, когда он примет у себя саммит G7 в следующем году", - написал он.

Пайфер подчеркнул, что Трамп не любитель вникать в детали и предупредил об этом Зеленского.

В сети сравнивают такие советы с цитатой из известного советского фильма "Бриллиантовая рука". Она звучит так: "Улыбайтесь, шеф любит идиотов".

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.