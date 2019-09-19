Зеленский собирается на официальную встречу в Нью-Йорк: названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

Как известно, 23 сентября Зеленский отправится в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. А 25 сентября глава Украины встретится с лидером США.

Напомним, Трамп заявил, что пригласил посетить лидера Украины Владимира Зеленского Белый дом, но при этом он упомянул необходимость достигнуть договоренности с главой РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена своим новым помощником по национальной безопасности.

Как сообщал "Апостроф", Джеффри Сакс, американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета заявил, что Украина находится в регионе, пронизанном коррупцией. Также он отметил, что США и Россия подают Украине плохой пример своим большим уровнем коррупции.