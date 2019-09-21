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Без участия Запада: в Украине раскрыли новые детали переговоров по обмену пленными с Россией

суббота, 21 сентября 2019, 08:24
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Переговоры между Украиной и Россией по поводу нового этапа обмена заключенными продвигаются "очень активно".

Такое заявление в интервью "Громадському" сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Сам процесс глава МИД назвал "деликатным" и подчеркнул, что по этой причине в нем не участвуют западные партнеры Украины. По словам Пристайко, диалог лично ведут президент Владимир Зеленский с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости", - отметил он.

При этом Пристайко подчеркнул, что западные партнеры в таких переговорах просто не нужны. По его словам, они и сами отказываются участвовать в них.

"Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорога иногда является цена за такие решения", - сказал Пристайко, говоря о выдаче РФ одного из ключевых свидетелей по катастрофе МН17 Владимира Цемаха.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов посетил в больнице "Феофания" других освобожденных пленников Кремля, которые проходят там курс лечения.

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