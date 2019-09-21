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Есть риски: в Минобороны разъяснили ситуацию с разведением сил на Донбассе

суббота, 21 сентября 2019, 17:57
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Одностороннего разведения сил и вооружения от линии разграничения на Донбассе не будет: есть риски, но их отслеживают.

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на слова министра обороны Андрея Загороднюка.

По его словам, к разведению войск солдаты и офицеры относятся, как к стратегии.

"Во-первых, это вопрос их безопасности тоже, поскольку, если будет разведение, то оно будет по правилам. И это будет отслежено. Расстояние увеличится и снизится много рисков. Но это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже система позиций, укреплений, и никто это делать не будет без подготовки. И, конечно, мы будем следить, чтобы та сторона также это делала", - заявил Загороднюк.

Также он ответил на вопрос, что будет, если украинская сторона будет придерживаться договоренностей, а та сторона - нет.

"Во-первых, оно не будет распространяться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не уступка абсолютно", - отметил министр.

Как он подчеркнул, план разведения сейчас создается.

"Сейчас Генштаб этим занимается. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски. И, конечно, по каждой из этих участков будет идти подготовка, объяснение, проработки всех технических вопросов, логистических, вопросов безопасности и так далее", - подытожил Загороднюк.

Как сообщал "Апостроф", 18 сентября и утро четверга, 19 сентября, боевики российско-оккупационных войск семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

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