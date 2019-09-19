Что происходит на Донбассе: появилась тревожная информация

За сутки среды, 18 сентября, и утро четверга, 19 сентября, боевики российско-оккупационных войск семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом говорится в отчете штаба ООС.

Как сообщается, украинские военные попали под обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Четырежды под обстрел боевиков попали районы, находящиеся в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": один обстрел был неподалеку Березовой, еще два - вблизи Водяного, четвертый – около Николаевки.

В районе ответственности ОТГ "Север" враг совершил три обстрела: неподалеку Майского, вблизи Крымского и вблизи Золотого.

Никто из украинских военных не пострадал.

Тем временем в последнем отчете ОБСЕ сообщают, что боевики активно обустраивают позиции на участке разведения сил возле Петровского.

Недалеко оттуда найдены еще три траншеи на 70, 200, 660 метров.

Также найдены две обустроенные позиции. На одной из которых наблюдались около 20 человек в камуфляжной одежде, более 10 грузовиков, землеройная машина и несколько кранов.

Как сообщал "Апостроф", накануне командующий ООС сделал важное заявление про отвод войск.