RU  UA  EN

четверг, 19 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 сентября

08:50
В Киеве неадекватный водитель устроил опасные гонки с полицией: фото и видео последствий
08:21
Боялась умереть молодой: в США найдена мертвой известная порнозвезда
07:53
Всех на каторгу: в России выдали показательную идею с захватом Украины
07:42
Что происходит на Донбассе: появилась тревожная информация
07:25
Появились подробности захвата террориста на мосту в Киеве: новые фото
06:55
На мосту в Киеве произошло жесткое двойное ДТП: опубликованы фото и видео
06:51
ПСЖ - Реал - 3:0 Видеообзор
06:45
Шахтер - Манчестер Сити - 0:3 Видеообзор
06:36
Готовьтесь к дождям: опубликована карта и свежий прогноз
06:30
Атлетико - Ювентус - 2:2 Видеообзор
06:30
Гороскоп на 19 сентября: Девы окажутся в центре внимания, а Львов ждут судьбоносные встречи
04:32
На Юпитере произошел мощный взрыв при падении астероида: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Что происходит на Донбассе: появилась тревожная информация

четверг, 19 сентября 2019, 07:42
переглянути новину українською

За сутки среды, 18 сентября, и утро четверга, 19 сентября, боевики российско-оккупационных войск семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом говорится в отчете штаба ООС.

Как сообщается, украинские военные попали под обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Четырежды под обстрел боевиков попали районы, находящиеся в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": один обстрел был неподалеку Березовой, еще два - вблизи Водяного, четвертый – около Николаевки.

В районе ответственности ОТГ "Север" враг совершил три обстрела: неподалеку Майского, вблизи Крымского и вблизи Золотого.

Никто из украинских военных не пострадал.

Тем временем в последнем отчете ОБСЕ сообщают, что боевики активно обустраивают позиции на участке разведения сил возле Петровского.

Недалеко оттуда найдены еще три траншеи на 70, 200, 660 метров.

Также найдены две обустроенные позиции. На одной из которых наблюдались около 20 человек в камуфляжной одежде, более 10 грузовиков, землеройная машина и несколько кранов.

Как сообщал "Апостроф", накануне командующий ООС сделал важное заявление про отвод войск.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: