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Отказ Украины от работы в ПАСЕ: всплыла неожиданная деталь

суббота, 21 сентября 2019, 15:38
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Стали известны подробности отказа Украины отправлять свою делегацию в ПАСЕ.

О них в Facebook написал нардеп Алексей Гончренко.

"Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, но от Украины едут представители старой делегации, чтобы представлять интересы нашей страны. Украина не подаёт свой новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября. Таким образом действующим остаётся старый состав делегации. Это серьезный дипломатический сигнал, демонстрирующий реакцию страны на возвращение в ПАСЕ российской делегации без санкций", - написал он.

При этом, он уверен, что интересы Украины надо отстаивать.

"Те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто будет представлять Украину в ПАСЕ.

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