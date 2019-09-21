Шустер и Коломойский устроили скандал в прямом эфире: сеть взорвалась комментариями, видео

Телеведущий Савик Шустер и украинский олигарх Игорь Коломойский поссорились во время прямого эфира программы "Свобода слова".

Конфликт произошел в эфире "1+1".

Савик Шустер напомнил, что в 2015 году его программу, которая выходила на телеканале Коломойского "1+1", сняли с эфира. При этом, Игорь Коломойский заявил, что причиной этого стало то, что Шустер брал деньги с гостей за участие в программе.

"Сделал одну передачу, а на второй спалился. Взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого… У каких-то мэров взял… Причем одного мы подсунули специально, чтобы проверить на вшивость… Вот такая гниль. Не, ну договорились, пожали руки, все, как говорится… Вот тебе. Сколько ты хочешь за передачу? Столько? Вот тебе за передачу, пожалуйста. Только ты ничего больше ни с кого не собираешь. Ну это ж у него была практика, приглашать и забирать за это деньги. Ну все, там с трех мэров взял, два или три раза, с двух или с трех… Там была передача, мэров что-то приглашали, там была какая-то история… не крупных городов, не больших мэров. Да, он слупил по два по 50 тысяч или три по 50 тысяч. Один из них был наш", — сказал олигарх.

Шустер заявил, что принял решение подать в суд на Коломойского.

"Я принял решение подать в суд на Коломойского. Это защита моей чести и достоинства", — заявил он.

В конце программы в студию позвонил Игорь Коломойский. Он сообщил, что готов судиться с Шустером.

"Где будем судиться, в Италии или в Украине?" — спросил Коломойский.

Бизнесмен обвинил Шустера в том, что он должен ему 2,3 миллиона долларов за программы, которые студия ведущего не выпустила в 2015 году. Коломойский назвал Шустера "модератором" и также поинтересовался, как поживает олигарх Ринат Ахметов.

Шустер заявил, что после того, как одну из программ сняли с эфира "1+1", студия продолжила передавать сигнал каналу.

После этого перепалка ведущего и бизнесмена продолжалась еще несколько минут, после чего программа резко прервалась.

В сети украинцы стали обсуждать конфликт.

Как сообщал "Апостроф", ранее Коломойский ответил на обвинения экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.