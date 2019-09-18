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Скандал вокруг Гонтаревой: Коломойский ответил на обвинения экс-главы НБУ

среда, 18 сентября 2019, 12:21
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Олигарх Игорь Коломойский ответил на обвинения экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в свой адрес. Она заявила, что именно с подачи бизнесмена произошли нападения на ее семью.

Коломойский в комментарии изданию LB.ua подчеркнул, что будет судиться с экс-главой Национального банка Украины.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.

Он подчеркнул, что будет защищать честь и достоинство в украинских судах.

"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах бегать буду", - отметил он.

Напомним, что в ночь на 17 сентября под Киевом сожгли дом Гонтаревой, а до этого неизвестные сожгли автомобиль ее невестки. Кроме того, в Лондоне саму Гонтареву сбила машина, что она также называет умышленными действиями.

Ранее полиция сделала заявление о подозреваемом в поджоге дома Гонтаревой.

Подробнее о других несчастьях, которые произошли с Гонтаревой в последнее время, читайте в материале "Апострофа": Нападения на Гонтареву: три несчастья экс-главы НБУ.

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