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Водка и шашлыки: в сети показали интересную переписку нардепа из партии Зеленского в Раде, фото

суббота, 21 сентября 2019, 20:35
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На заседании в Верховной Раде журналисты заметили переписку депутата из "Слуги народа" Сергея Литвиненко, который планировал вечер пятницы с водкой и шашлыками.

Об этом сообщает издание "Страна.ua".

51-летний депутат Сергей Литвиненко решил организовать свой вечерний досуг прямо в Раде с помощью переписки. Он в мессенджере WhatsApp давал распоряжения некому Андрею, касательно ужина.

"Поставьте в морозиловку пару патронов слезы пшеничной", - написал он. Также переписка была и о шашлыке.

Напомним, что с июля 2015 года до момента избрания в парламент - Сергей Литвиненко был и.о. директора ГП Зирненский спиртовой завод в Ровенской области.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось забавное фото, как народные депутаты на заседании переписываются, скрывая смартфоны документами.

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