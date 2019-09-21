Водка и шашлыки: в сети показали интересную переписку нардепа из партии Зеленского в Раде, фото

На заседании в Верховной Раде журналисты заметили переписку депутата из "Слуги народа" Сергея Литвиненко, который планировал вечер пятницы с водкой и шашлыками.

Об этом сообщает издание "Страна.ua".

51-летний депутат Сергей Литвиненко решил организовать свой вечерний досуг прямо в Раде с помощью переписки. Он в мессенджере WhatsApp давал распоряжения некому Андрею, касательно ужина.

"Поставьте в морозиловку пару патронов слезы пшеничной", - написал он. Также переписка была и о шашлыке.

Напомним, что с июля 2015 года до момента избрания в парламент - Сергей Литвиненко был и.о. директора ГП Зирненский спиртовой завод в Ровенской области.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось забавное фото, как народные депутаты на заседании переписываются, скрывая смартфоны документами.