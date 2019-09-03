Кнопочка G: сеть взорвалась шутками из-за пикантной переписки "слуги народа" в Раде

Сеть взорвалась шутками по поводу интимной переписки народного депутата фракции "Слуга народа" Елены Криворучкиной в зале парламента.

Обсуждение было запущено на странице сообщества "Баба і кіт" на Facebook.

В частности, были упомянуты родственные связи Криворучкиной с одним из самых известных народных избранников нынешнего созыва парламента – "Юзиком" Юрием Корявченковым.

Пользователи сетей в целом восприняли такое поведение нардепа на рабочем месте в позитивном ключе. Так, были упомянуты планы нового руководства страны по борьбе с демографическим кризисом, также нардепу желали личного счастья.

Однако при этом также были даны и конструктивные комментарии – в частности, было предложено отбирать телефоны у нардепов на входе в сессионный зал.

Народный депутат решила прокомментировать скандал с перепиской. Она обвинила журналистов во вмешательстве в личную жизнь и отметила, что не является родственницей Корявченкова.

"Передаю привет журналистам, которые ничего не слышали о вмешательстве в личную жизнь. Я - не только депутат, я, прежде всего, человек. Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что я имею отношения. Во первых, хочу напомнить, что кумой Юрия Корявченкова я не являюсь, проверяйте хоть, когда публикуете. Во-вторых, переписывалась я в официальный перерыв, об этом почему-то забыли написать. В-третьих, не завидуйте", - написала Криворучкина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как некоторые народные депутаты от партии "Слуга народа" не смогли расшифровать аббревиатуры САП и АРМА, а один из парламентариев, который будет работать в аграрном комитете Верховной Рады, не ответил на вопрос, сколько в одном гектаре квадратных метров.