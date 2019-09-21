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Нужно выдавать молоко: сеть повеселило фото "уставшего" депутата в Раде

суббота, 21 сентября 2019, 12:40
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Фотограф Ян Доброносов показал интересный снимок со спящим народным депутатом в Верховной Раде.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Устал", - подписал фото он.

На снимке видно, что нардеп лежит на боку с закрытыми глазами. В тоже время, сам народный депутат в комментариях отметил, что не спал, а отвечал на телефонный звонок.

Украинцы принялись обсуждать фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее на заседании Верховной Рады заснул украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, прошедший в парламент по списку партии "Слуга народа".

Кроме того, появилось эксклюзивное фото нардепа Александра Дубинского в провокативной футболке. Что именно хотел показать Дубинский такой надписью пока неизвестно.

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