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Не отбирайте хлеб у Богуцкой: Порошенко интересно высказался о подготовке путча, видео

воскресенье, 22 сентября 2019, 07:32
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Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал новости о путче, который якобы готовит его команда в декабре 2019 года.

Об этом он рассказал в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале".

Журналистка попросила Порошенко пояснить информацию о путче, о котором в личной переписке заявляла нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая.

Бывший президент в ответ иронично назвал нардепа представителем своей команды.

"Именно так и будет. Наш "представитель" – Лиза Богуцкая – заранее сообщила, когда будет путч. Единственное, что сейчас собирается петиция на сайте Офиса президента, что есть необходимость передвинуть путч с декабря на октябрь", – сказал Порошенко.

Когда Соколова спросила, какая цель переворота, он сказал: "Прошу, не отбирайте хлеб у госпожи Богуцкой".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали свежую фотожабу на план так называемого "путча Порошенко".

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