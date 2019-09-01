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Опыт есть: сеть взорвала меткая фотожаба на страшилку о зимнем путче Порошенко

воскресенье, 01 сентября 2019, 07:55
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В сети показали свежую фотожабу на план так называемого "путча Порошенко", запланированного на конец года, где в главной роли выступил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, которого часто называют "кровавым пастором".

Ее опубликовали на странице "Баба і кіт" в Facebook.

На ней можно увидеть Турчинова, а внизу к фото идет искрометная подпись, которая намекает, кто именно будет помогать экс-президенту Петру Порошенко проводить "переворот".

В сети тут же с юмором восприняли это фото.

Напомним, Турчинов получил прозвище "кровавый пастор", потому что никогда не скрывал, что является прихожанином баптистской церкви "Слово жизни", читает там проповеди, а также жертвует деньги на храм "Мира, любви и единства христиан" в Киеве.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети повеселила фотожаба с секретным планом путча Порошенко.

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Раздел: Общество
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