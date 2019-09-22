Скандал между Коломойским и Шустером показали меткой фотожабой

История скандала между бизнесменом Игорем Коломойским и журналистом Савиком Шустером набирает новых оборотов.

В сети опубликовали фотожабу, которой высмеяли украинского олигарха и его претензии к журналисту.

На картинке Коломойского представили в виде героя советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию" и "вставили" ему в руки табличку с тем, что у него якобы украли.

Напомним, что недавно бизнесмен обвинил Шустера в том, что он должен ему 2,3 миллиона долларов за программы, которые студия ведущего не выпустила в 2015 году. Сам журналист обвинения опровергает и обещает судиться с олигархом.

Как сообщал "Апостроф", ранее Коломойский ответил на обвинения экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.