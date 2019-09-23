Единственный выход: в США сделали громкое заявление об импичменте Трампа

Президенту США Дональду Трампу грозит импичмент, в случае, если информация о возможном давлении на него окажется правдой.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на председателя комитета разведки Палаты представителей.

"Председатель комитета разведки Палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если сообщение о возможном разговоре Трампа с президентом Украины правдивы, тогда импичмент может стать единственным выходом. Это крайне серьезное дело, возможно, мы пересекли красную черту", - говорится в твиттере программы CNN.

Напомним, что речь идет о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским о расследовании против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына 25 июля.

Подробнее о предстоящей встрече Трампа и Зеленского читайте в материале "Апострофа": О чем будут говорить Зеленский и Трамп: три главных вопроса.