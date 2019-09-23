Флешмоб Зеленского ярко потроллили в сети

Украинцы продолжают активно обсуждать обращение президента Владимира Зеленского, в котором он призвал сообщать в горячую линию НАБУ при столкновении с коррупцией.

В частности, призыв Зеленского высмеивают в сети из-за его "очевидности", а также того, что, по мнению комментаторов, в НАБУ может начать поступать много мелких сообщений.

Напомним, Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев поучаствовать во "флешмобе" по укреплению экономики за счет оплаты налогов и борьбы с коррупцией.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Национальном антикоррупционном бюро Украины уже ответили президенту, что не расследуют любые коррупционные преступления, поэтому, несмотря на призыв Зеленского, при выявлении коррупционного правонарушения звонить в бюро может быть неэффективно.