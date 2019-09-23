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"Коррупционный" флешмоб Зеленского показали забавной карикатурой

понедельник, 23 сентября 2019, 17:23
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Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует любые коррупционные преступления, поэтому, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского, при выявлении коррупционного правонарушения звонить в бюро может быть неэффективно.

Об этом сообщили в Совете общественного контроля НАБУ.

Также в Совете рассказали о возможных последствиях перегрузки горячей линии НАБУ после увеличения количества заявлений от граждан.

«Президент Владимир Зеленский опубликовал видеопризыв звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции. СОК отмечает: НАБУ не расследует все коррупционные преступления. Детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенные высшими должностными лицами... Из-за ложной информации о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органу", - говорится в заявлении.

В Совете прогнозируют усиление негативного отношения к НАБУ из-за многочисленных отказов в расследовании не подследственных бюро эпизодов. Также президента Зеленского призывают растолковать сферу ответственности НАБУ и способствовать в создании общей "горячей линии" для сообщений о коррупционных нарушениях.

В сети уже высмеяли заявление главы государства, которое ввело в заблуждение население относительно работы НАБУ. Так политолог Алексей Голобуцкий опубликовал фотожабу, где на "горячей линии" бюро в жесткой форме отказывают в открытии дела сознательному гражданину, который последовал инструкции президента.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились новые фотожабы на президента Украины Владимира Зеленского в образе Владимира Ильича Ленина.

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