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ГБР выдвинуло громкие обвинения против Парубия: в сеть попал документ

понедельник, 23 сентября 2019, 12:35
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В отношении бывшего спикера украинского парламента Андрея Парубия открыли новое уголовное производство, касающееся организации массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года.

Соответствующий документ сам Парубий опубликовал на своей странице в Facebook.

"Как и на Майдане, как и в АТО, как и при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", я делал все возможное для защиты Украины. Как и всю свою жизнь, как и все эти годы войны. И так буду делать и в дальнейшем. Это знают мои друзья и соратники. И пусть это всегда помнят враги Украины", - высказался он.

Напомним, что ранее в отношении Парубия, бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего главы правительства Владимира Гройсмана открыли уголовное производство по факту возможного захвата государственной власти.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине против Парубия завели новое дело.

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