Прячте шапки! В сети ажиотаж вокруг "возвращения" Януковича в Украину

Адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подопечный готовится вернуться в Украину.

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на Родине", - сказал Сердюк по результатам заседания в Апелляционном суде Киева, который рассматривает жалобы адвокатов об отмене приговора Януковичу.

При этом адвокат Януковича заявил, что его клиент ожидает, что в Украине будут привлечены к ответственности те, кто виновен "в сдаче Крыма, в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота".

Тем временем в сети уже активно обсуждают будущее возвращение и советуют прятать шапки. Впрочем, пользователи отмечают, что даже если беглый экс-президент вернется, ему нужно будет отсидеть 13 лет.

Как сообщал "Апостроф", 27 августа в Украину вернулась экс-министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева, которая была сразу же задержана, но уже через два дня - отпущена из СИЗО.