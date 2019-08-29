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Богатырева вышла из СИЗО: первые подробности

четверг, 29 августа 2019, 14:45
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В четверг, 29 августа, экс-министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вышла из СИЗО после внесения суммы залога.

Об этом сообщил нардеп Вадим Новинский, передает "Klymenko Time".

Именно депутат от "Оппозиционного блока" внес залог размером в 6 миллионов гривен за Богатыреву. По словам Новинского, дело против экс-министра здравоохранения скоро развалится.

Напомним, Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский районный суд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой.

Как ранее сообщал "Апостроф", 27 августа 2019 года в аэропорте "Жуляны" (Киев) Раису Богатыреву задержали.

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