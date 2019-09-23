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У Зеленского раскрыли детали переговоров по новому обмену пленными с Россией

понедельник, 23 сентября 2019, 10:11
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Стали известны новые детали переговоров команды президента Владимир Зеленского по вопросу нового обмена пленными между Украиной и Россией.

О них в интервью LB сообщил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы", - сказал он.

В тоже время, по его словам, к концу октября вряд ли удастся провести новый обмен пленными.

"Не думаю, что это будет сам факт освобождения. Но мы делаем все, чтобы следующий этап произошел как можно быстрее", - добавил Ермак.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине раскрыли новые детали переговоров по обмену пленными с Россией.

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