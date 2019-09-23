Выполняет ли Зеленский свои обещания: опубликована интересная инфографика

В Украине подвели итоги обещаний президента Владимира Зеленского на сегодняшний день.

Об этом сообщает издание "Слово и дело".

Достижения

Одним из самых главных, а также выполненных обещаний, стал обмен пленными между Россией и Украиной. Отмечают, что вернуть Сенцова, Бекирова или других узников режима Кремля гарант ни весной, ни летом публично не обещал, поэтому в его актив попадает только одно выполненное на эту тему обещание, которое касается возвращения моряков.

Вскоре статус должно получить и обещание президента о том, что все жилые, финансовые и медицинские вопросы освобожденных пленных будут решены.

Также Зеленский заявил, что после окончания боевых действий на Донбассе к ответственности будут привлечены политики и представители СМИ, которые мешали возвращению пленных из РФ.

Пока эти обещания лидера государства находятся в процессе.

Выполнил президент свое обещание и об отмене депутатской неприкосновенности. В начале сентября Верховная рада приняла соответствующий законопроект, а через неделю президент Зеленский уже его подписал. Напомним, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Не возникло проблем у президента и с другим обещанием о парламенте. Ранее он утверждал, что его фракция не будет создавать коалицию с бывшими "регионалами" и экс-президентом. Действительно, в этом не возникло никакой необходимости, ведь в парламент прошли 254 нардепа от президентской партии, а такого количества вполне достаточно для принятия большинства решений.

Некоторые трения возникли при формировании комиссий Рады и Кабмина, в частности, ветераны вышли под стены Банковой, требуя не ликвидировать Министерство по делам ветеранов. Зеленский пообещал, что этого не произойдет и выполнил обещание. В итоге ситуацию решили путем компромисса, объединив Министерство по делам ветеранов с Министерством временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Зеленский, как и обещал, приехал на открытие моста, завершить ремонт которого ценой собственной должности гарантировал мэр Днепра Борис Филатов. Но на мосту президент успел дать свежее обещание, сказав, что результаты пари выяснятся после предоставления выводов экспертной комиссии по качеству реконструкции сооружения.

Провальные обещания

Зеленский обещал не выходить больше на сцену с юмористами "95 квартала", но с тех пор сделал это уже несколько раз. Президент поднимался на сцену "Лиги смеха", появился в новом выпуске "Вечернего Квартала" через скайп и на неофициальной части форума YES подыграл в пародии "Квартала" на самого себя.

Еще одно интересное проваленное обещание президента касается назначений новых глав правоохранительных органов. Это не помешало новой власти переназначить руководителя полиции Хмельницкой области на ту же должность во Львовскую область, а главного полицейского Сумской области перебросить в Запорожье.

Есть у Зеленского проваленное обещание, которое касается "скорых" от фонда Ахметова. Три месяца назад Зеленский пропиарился на этом вопросе, передавая спецавтомобили и обещая, что в течение трех месяцев города и села получат до 200 "скорых" от государства, но не за счет бюджета. Но меценаты, очевидно, подвели президента со сроками. По состоянию на сентябрь медицинские учреждения получили лишь 57 новых спецавтомобилей. Остальные "скорые" Фонд Ахметова планирует передать до 2020 года.

Тем временем пользователи сети прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", Владимир Зеленский еще не успел расстаться с образом шоумена.